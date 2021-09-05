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Hagi ekibinin 3-1 kazandığı hazırlık maçıyla ilgili "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İki takım için de iyi bir maç oldu. Evime döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.
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