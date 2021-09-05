<p>Hagi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yla kıyaslanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum." ifadelerini kullandı.</p>
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Hagi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yla kıyaslanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Hagi ekibinin 3-1 kazandığı hazırlık maçıyla ilgili "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İki takım için de iyi bir maç oldu. Evime döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.</p>
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Hagi ekibinin 3-1 kazandığı hazırlık maçıyla ilgili "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İki takım için de iyi bir maç oldu. Evime döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

<p>Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Farul Constanta'nın Galatasaray ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maçın ardından soruları yanıtladı.&nbsp;</p>
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Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Farul Constanta'nın Galatasaray ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maçın ardından soruları yanıtladı. 

<p>Son olarak Galatasaray taraftarını çok sevdiğini vurgulayan Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun "Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?" sorusuna gülerek "Yüzde 100" cevabını verdi ve sözlerini tamamladı.</p>
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Son olarak Galatasaray taraftarını çok sevdiğini vurgulayan Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun "Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?" sorusuna gülerek "Yüzde 100" cevabını verdi ve sözlerini tamamladı.

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