Gheorghe Hagi'den Morutan ve Cicaldau açıklaması

05 Eylül 2021 Pazar, 14:54

Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, bugün oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı ve takımını değerlendiren Hagi, "İyi bir maç oldu. Her iki takım için de güzel bir idman oldu. Yolun başındayız, yeni bir planlama içerisindeyiz. Tecrübe kazanıyoruz, çok genç bir takımız. Kadrodaki oyuncularımızdan 10 tanesi milli takımlarda, Romanya'nın en iyi akademisine sahibiz. Gençlere yatırım yapıyoruz, tecrübeli futbolcularda kullanıyoruz ama yatırımımız gençlere." dedi.

Galatasaray'ın iki yeni Rumen futbolcu hakkında da konuşan Hagi, "Olimpiu Morutan çok yetenekli bir futbolcu, önü çok açık. Buraya adapte olması lazım, biraz sabır lazım. Alexandru Cicaldau'da iyi oyuncu, kendilerini iki haftada gösterdiler. Bu formayı hak ettiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.