Getafe'den Enes Ünal'a 700. gole özel hatıra forması

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 17:15
Getafe'den Enes Ünal'a 700. gole özel hatıra forması

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de top koşturan milli yıldız Enes Ünal, takımı adına 700. golü attı. İspanyol kulüp, 700. golünü atan Enes Ünal için hatıra forması yaptırdı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Getafe'den Enes Ünal'a 700. gole özel hatıra forması

İspanyol kulüp, 700. golünü atan Enes Ünal için hatıra forması yaptırdı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Getafe'den Enes Ünal'a 700. gole özel hatıra forması

Paylaşımda, "Getafe tarihinin 700. golünü atan forvetimiz Enes Ünal, Cumhurbaşkanı'nın elinden hatıra formasını aldı" cümleleri yer aldı. 

Getafe'den Enes Ünal'a 700. gole özel hatıra forması

Enes, bu sezon toplam 13 gol kaydetti.

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