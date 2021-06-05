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"ÜLKE EKONOMİSİ BATMIŞ"

Özoğuz, Berat Albayrak'ın sözlerini anımsattığı Twitter paylaşımında dolar tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lütfen biri anlatsın

2002 ye kadar 1 dolar 1.50 TL olarak geldi de, bugün Ne oldu da

1 DOLAR = 8.72 TL

Allah aşkına artık kimse maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz, yok yükseliyoruz şahlanıyoruz falan demesin, çünkü görünen tek birşey var, o da ülke ekonomisinin BATMIŞ olması."