<p>Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yükselen kur artışına dikkat çekti.</p>
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yükselen kur artışına dikkat çekti.

<p>Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2002 yılı ve 2021 yılı kur tablolarını paylaşarak aradaki farka tepki gösterdi.<br></p>
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Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2002 yılı ve 2021 yılı kur tablolarını paylaşarak aradaki farka tepki gösterdi.

<p><strong>"ÜLKE EKONOMİSİ BATMIŞ"</strong></p><p>Özoğuz, Berat Albayrak'ın sözlerini anımsattığı Twitter paylaşımında dolar tepkisini şu sözlerle dile getirdi:</p><p>"Lütfen biri anlatsın</p><p>2002 ye kadar 1 dolar 1.50 TL olarak geldi de, bugün Ne oldu da&nbsp;</p><p>1 DOLAR = 8.72 TL</p><p>Allah aşkına artık kimse maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz, yok yükseliyoruz şahlanıyoruz falan demesin, çünkü görünen tek birşey var, o da ülke ekonomisinin BATMIŞ olması."</p>
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"ÜLKE EKONOMİSİ BATMIŞ"

Özoğuz, Berat Albayrak'ın sözlerini anımsattığı Twitter paylaşımında dolar tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lütfen biri anlatsın

2002 ye kadar 1 dolar 1.50 TL olarak geldi de, bugün Ne oldu da 

1 DOLAR = 8.72 TL

Allah aşkına artık kimse maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz, yok yükseliyoruz şahlanıyoruz falan demesin, çünkü görünen tek birşey var, o da ülke ekonomisinin BATMIŞ olması."

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