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"ÜLKE EKONOMİSİ BATMIŞ"
Özoğuz, Berat Albayrak'ın sözlerini anımsattığı Twitter paylaşımında dolar tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Lütfen biri anlatsın
2002 ye kadar 1 dolar 1.50 TL olarak geldi de, bugün Ne oldu da
1 DOLAR = 8.72 TL
Allah aşkına artık kimse maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz, yok yükseliyoruz şahlanıyoruz falan demesin, çünkü görünen tek birşey var, o da ülke ekonomisinin BATMIŞ olması."
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