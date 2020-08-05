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Athena grubundan Gökhan Özoğuz'un sosyal medya hesabından yaptığı ''Ben hiçbir zaman, hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da'' paylaşımına karşı Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Athena'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 29 Ekim 2019 konser etkinliğinde aldığı ücretin belgesini paylaşarak "Çok haklı!" ironisi yaptı.