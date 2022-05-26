Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...