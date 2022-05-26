Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:47
<p><strong>Gülümse Kaderine</strong> isimli televizyon dizisi yayımlandığı günden beri izleyicinin heyecanla takip ettiği bir yapım oldu. Dizi 5. bölümünün ardından izleyicinin büyük beğenisini kazandı ve izleyiciler Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? sorularını internette aramaya başladı. <strong>Avşar film'in</strong> yapımcılığını üstlendiği gençlik-drama türündeki dizinin yönetmenlik koltuğunda <strong>Aytaç Çiçek</strong> oturuyor. Gülümse Kaderine dizisinin öykü ve senaryosu ise<strong> Burcu Över'in</strong> kalemine emanet.</p> <p>İşte Gülümse Kaderine dizisi hakkında tüm detaylar...</p>

Gülümse Kaderine isimli televizyon dizisi yayımlandığı günden beri izleyicinin heyecanla takip ettiği bir yapım oldu. Dizi 5. bölümünün ardından izleyicinin büyük beğenisini kazandı ve izleyiciler Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? sorularını internette aramaya başladı. Avşar film'in yapımcılığını üstlendiği gençlik-drama türündeki dizinin yönetmenlik koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Gülümse Kaderine dizisinin öykü ve senaryosu ise Burcu Över'in kalemine emanet.

İşte Gülümse Kaderine dizisi hakkında tüm detaylar...

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU</strong></p> <p>Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...</p>

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir... Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE 1. BÖLÜM</strong></p> <p>Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar. Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor. Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı.</p>

GÜLÜMSE KADERİNE 1. BÖLÜM

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar. Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor. Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı.

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE 2. BÖLÜM</strong></p> <p>Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul’da alırlar. Eda Yaren’e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.  Aslında Fırat’a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda’nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren’in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren’in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.</p>

GÜLÜMSE KADERİNE 2. BÖLÜM

Yurttan ayrılan Yaren ve Eda soluğu İstanbul’da alırlar. Eda Yaren’e bir iş başvurusunun kabul edildiğini söyler.  Aslında Fırat’a ait olan iş yerine ve eve yerleşmelerini sağlar. Kızlar bu evde ilk defa bir hayat kurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Yaren, Eda’nın ona yalan söylediğini öğrenir, Eda ve Yaren’in yolları ayrılma noktasına gelir. Yaren’in doğum gününde yaşananlar ise bütün planlarını alt üst ederek onları bir bilinmeze doğru götürürken, Yaren bilmediği geçmişinde ondan saklı kalan gerçeklere sürükleyecektir.

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM</strong></p> <p>Eda, Fırat’ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren’den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren’i Ekin’den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret’in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren’in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.</p>

GÜLÜMSE KADERİNE 3. BÖLÜM

Eda, Fırat’ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren’den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren’i Ekin’den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret’in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren’in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE 4.BÖLÜM</strong></p> <p>Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret  kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır. Eda ve Yaren’in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder. Neval Kudret’in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren’in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren’in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.</p>

GÜLÜMSE KADERİNE 4.BÖLÜM

Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret  kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır. Eda ve Yaren’in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder. Neval Kudret’in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren’in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren’in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE 5.BÖLÜM</strong></p> <p>Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin’e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze’nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren’in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fırat  pırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda’ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır.</p>

GÜLÜMSE KADERİNE 5.BÖLÜM

Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin’e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze’nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren’in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fırat  pırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda’ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır.

<p><strong>GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER</strong></p> <p>*Bahar Şahin - Eda</p> <p>*Sude Zülal Güler - Yaren</p> <p>*Mine Tugay - Neval</p> <p>*Doğan Bayraktar - Ekin</p> <p>*Erkan Meriç - Fırat</p> <p>*Burak Sergen - Kudret</p> <p>*Ahu Sungur - Gönül</p>

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

*Bahar Şahin - Eda

*Sude Zülal Güler - Yaren

*Mine Tugay - Neval

*Doğan Bayraktar - Ekin

*Erkan Meriç - Fırat

*Burak Sergen - Kudret

*Ahu Sungur - Gönül

<p>*Ertuğrul Postoğlu - Kenan</p> <p>*Yalçın Hafızoğlu - Can</p> <p>*Aslı Sümen - Ayşegül</p> <p>*Ülkü Hilal Çiftçi - Damla</p> <p>*Nazan Diper - Hacer</p> <p>*Aslı Samat - Sibel</p> <p>*Gamze Demirbilek - Sevim</p> <p>*Sevinç Kumaş - Banu</p>

*Ertuğrul Postoğlu - Kenan

*Yalçın Hafızoğlu - Can

*Aslı Sümen - Ayşegül

*Ülkü Hilal Çiftçi - Damla

*Nazan Diper - Hacer

*Aslı Samat - Sibel

*Gamze Demirbilek - Sevim

*Sevinç Kumaş - Banu

<p>*Duygu Arda - Nil</p> <p>*Müge Su Şahin - Lale</p> <p>*Bade Arazlı - Defne</p> <p>*Suna Selen </p> <p>*Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü</p> <p>*Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü</p>

*Duygu Arda - Nil

*Müge Su Şahin - Lale

*Bade Arazlı - Defne

*Suna Selen 

*Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

*Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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