03.12.2020 | Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalanmasının ardından 105 gün süren tedavi sürecinin ardından bugün evine döndü.
"Hepinizi çok seviyorum" diyen Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"
05.12.2020 | Çin Ay’a bayrağını dikti
Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay’dan numune toplaması için "Chang’e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı.
Uzay aracı 1 Aralık’ta Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.
Topladığı toprak örnekleriyle Dünya’ya gelmek üzere Ay’dan ayrılan Chang’e 5 uzay aracının, Ay’a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi.
06.12.2020 | Pamuk
Havza'da Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, HAYTAP üyeleri tarafından Samsun'da özel klinikte tedaviye alındı. Aşırı kan kaybına rağmen hayati tehlikeyi atlatan Pamuk'un, silahla yaralanmasının ardından tedavi ettiğini düşünen sahibi tarafından ön bacaklarını, komşusuna kestirdiği anlaşılmıştı. Köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesme işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye de 628 TL para cezası uygulandı.
Ankara'da bulunan hayvan hastanesinde tedavisi devem eden Pamuk'a burada, özel protez yapılmasına karar verildi.
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