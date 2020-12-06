<p><strong>30.11.2020 | Bin 900 yıllık mumya</strong></p><p>ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı. İlk kez denenen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyayı içini açmadan inceledi.</p>
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30.11.2020 | Bin 900 yıllık mumya

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı. İlk kez denenen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyayı içini açmadan inceledi.

<p><strong>01.12.2020 | Chang'e 5</strong></p><p>Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu.</p>
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01.12.2020 | Chang'e 5

Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu.

<p><strong>02.12.2020 | Bafa Gölü</strong></p><p>Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, aralarında nesli tükenme tehdidi altındaki tepeli pelikanın da bulunduğu 261 farklı kuş türü, biyolojik çeşitliliği ve etrafındaki tarihi kalıntılarıyla ilgi çekiyor.</p>
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02.12.2020 | Bafa Gölü

Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, aralarında nesli tükenme tehdidi altındaki tepeli pelikanın da bulunduğu 261 farklı kuş türü, biyolojik çeşitliliği ve etrafındaki tarihi kalıntılarıyla ilgi çekiyor.

<p><strong>03.12.2020 | Muhittin Böcek</strong></p><p>Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalanmasının ardından 105 gün süren tedavi sürecinin ardından bugün evine döndü.</p><p>"Hepinizi çok seviyorum" diyen Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:</p><p>"Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"</p>
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03.12.2020 | Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalanmasının ardından 105 gün süren tedavi sürecinin ardından bugün evine döndü.

"Hepinizi çok seviyorum" diyen Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"

<p><strong>04.12.2020 | Sisli Boğaz</strong></p><p>İstanbul'da Cuma günü sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.</p>
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04.12.2020 | Sisli Boğaz

İstanbul'da Cuma günü sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

<p><strong>05.12.2020 | Çin Ay’a bayrağını dikti</strong></p><p>Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay’dan numune toplaması için "Chang’e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı.</p><p>Uzay aracı 1 Aralık’ta Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.</p><p>Topladığı toprak örnekleriyle Dünya’ya gelmek üzere Ay’dan ayrılan Chang’e 5 uzay aracının, Ay’a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi.</p>
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05.12.2020 | Çin Ay’a bayrağını dikti

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay’dan numune toplaması için "Chang’e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı.

Uzay aracı 1 Aralık’ta Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Topladığı toprak örnekleriyle Dünya’ya gelmek üzere Ay’dan ayrılan Chang’e 5 uzay aracının, Ay’a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi.

<p><strong>06.12.2020 | Pamuk</strong></p><p>Havza'da Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, HAYTAP üyeleri tarafından Samsun'da özel klinikte tedaviye alındı. Aşırı kan kaybına rağmen hayati tehlikeyi atlatan Pamuk'un, silahla yaralanmasının ardından tedavi ettiğini düşünen sahibi tarafından ön bacaklarını, komşusuna kestirdiği anlaşılmıştı. Köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesme işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye de 628 TL para cezası uygulandı.</p><p>Ankara'da bulunan hayvan hastanesinde tedavisi devem eden Pamuk'a burada, özel protez yapılmasına karar verildi.&nbsp;</p>
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06.12.2020 | Pamuk

Havza'da Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, HAYTAP üyeleri tarafından Samsun'da özel klinikte tedaviye alındı. Aşırı kan kaybına rağmen hayati tehlikeyi atlatan Pamuk'un, silahla yaralanmasının ardından tedavi ettiğini düşünen sahibi tarafından ön bacaklarını, komşusuna kestirdiği anlaşılmıştı. Köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesme işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye de 628 TL para cezası uygulandı.

Ankara'da bulunan hayvan hastanesinde tedavisi devem eden Pamuk'a burada, özel protez yapılmasına karar verildi. 

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