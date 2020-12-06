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30.11.2020 | Bin 900 yıllık mumya

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı. İlk kez denenen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyayı içini açmadan inceledi.