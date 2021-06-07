<p>Galatasaray'da başkan adayları İbrahim Özdemir ve Metin Öztürk'ün açıklamalarından sonra heyecanlanan taraftarın nabzı düşmüyor.</p><p><br></p>
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Galatasaray'da başkan adayları İbrahim Özdemir ve Metin Öztürk'ün açıklamalarından sonra heyecanlanan taraftarın nabzı düşmüyor.


<p>TV100 aracılığı ile Galatasaray'a mesaj gönderen Hakan Çalhanoğlu transfere yeşil ışık yaktı.&nbsp;</p>
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TV100 aracılığı ile Galatasaray'a mesaj gönderen Hakan Çalhanoğlu transfere yeşil ışık yaktı. 

<p>TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.</p><p><br></p>
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TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.


<p>İtalya ve İspanya basınında birçok takımla ismi geçen Hakan için bir iddia da SkyItalia'dan geldi. Habere göre&nbsp; Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.</p><p><br></p>
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İtalya ve İspanya basınında birçok takımla ismi geçen Hakan için bir iddia da SkyItalia'dan geldi. Habere göre  Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.


<p>Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı, 43 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.&nbsp;</p>
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Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı, 43 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi. 

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