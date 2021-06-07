<p>Yunan basınındaki haberlere göre Olympiakos, Galatasaraylı iki yıldıza kancayı taktı.&nbsp;</p>
1

Yunan basınındaki haberlere göre Olympiakos, Galatasaraylı iki yıldıza kancayı taktı. 

<p>Yunan basınından Gazzetta Greece'in haberine göre Olympiakos, Galatasaray'ın 'kiralık aşkı' Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.&nbsp;</p>
2

Yunan basınından Gazzetta Greece'in haberine göre Olympiakos, Galatasaray'ın 'kiralık aşkı' Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor. 

<p>Yine aynı gazetenin haberine göre Olympiakos yöneticileri Sofiane Feghouli'yi transfer etmek için İstanbul'a hareket ettiler.&nbsp;</p>
3

Yine aynı gazetenin haberine göre Olympiakos yöneticileri Sofiane Feghouli'yi transfer etmek için İstanbul'a hareket ettiler. 

<p>Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.&nbsp;</p>
4

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti. 

Video Haberler