Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari karşısındaki performansı İtalyan basınında manşet oldu

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:21
<p>Inter dün akşam Cagliari'yi 4 golle geçerken Hakan Çalhanoğlu da gol sayısını 6'ya çıkardı. İtalyan basını, milli futbolcuya övgülerde bulundu.</p>

Inter dün akşam Cagliari'yi 4 golle geçerken Hakan Çalhanoğlu da gol sayısını 6'ya çıkardı. İtalyan basını, milli futbolcuya övgülerde bulundu.

<p>Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.</p>

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.

<p>Müsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.</p>

Müsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.

<p>A Milli Takım'ın orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Inter taraftarlarından tam not aldı. İtalya basını da Hakan'ın performansına geniş yer verdi. İşte Hakan için yazılanlar:</p>

A Milli Takım'ın orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Inter taraftarlarından tam not aldı. İtalya basını da Hakan'ın performansına geniş yer verdi. İşte Hakan için yazılanlar:

<p><strong>CIRRIERE DELLO SPORT: HARİKA GOL!</strong></p><p>"Inter, Lautaro'nun iki, Sanchez ve Çalhanoglu'nun birer golleriyle Cagliari'yi mağlup etti.</p>

CIRRIERE DELLO SPORT: HARİKA GOL!

"Inter, Lautaro'nun iki, Sanchez ve Çalhanoglu'nun birer golleriyle Cagliari'yi mağlup etti.

<p><strong>TUTTOSPORT: MUHTEŞEM</strong></p><p>"Çalhanoğlu, sağ ayağıyla iki direğin birleştiği noktaya topu muhteşem bıraktı."</p>

TUTTOSPORT: MUHTEŞEM

"Çalhanoğlu, sağ ayağıyla iki direğin birleştiği noktaya topu muhteşem bıraktı."

<p><strong>BTSPORT: TÜRK LOKUMU!</strong></p><p>"Hakan Çalhanoğlu'ya fırsat verirseniz bir saniyesini bile boşa harcamaz!"</p>

BTSPORT: TÜRK LOKUMU!

"Hakan Çalhanoğlu'ya fırsat verirseniz bir saniyesini bile boşa harcamaz!"


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