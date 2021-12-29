Hamileyseniz bu besinlerden uzak durun!

Çiğ Yumurta, az pişmiş ya da çiğ et ve çiğ balıklar

Besinlerin çiğ olarak tüketilmeleri bakteriyel enfeksiyon riskini arttırdığı için tercih etmemek faydalı olacaktır. Bu enfeksiyonlar sonucunda mide bulantısı, kusma, ateş, mide krampları ve rahim kasılmaları yaşanabilir. Erken doğum ya da ölü doğuma da sebep olabilir.

Bunların yanı sıra bazı enfeksiyonlar bebekte kalıcı nörolojik hasarlara sebep olduğu için iyi pişmiş ve pastorize beslenmeye dikkat etmek önemlidir.