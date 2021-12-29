Hamileyseniz bu besinlerden uzak durun!
"Hamilelikte beslenmeye dikkat etmek sağlıklı bir gebeliğe ve sorunsuz bir doğuma büyük katkı sağlar" diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Onur Meray hamilelikte uzak durulması gereken beslenme yöntemi ve besinler hakkında açıklamalarda bulundu.
Sağlıklı gebelik ve sorunsuz doğum için bazı besinlerin ya tamamen terk edilmesi ya da kısıtlandırılması gerekiyor.
Peki bu gıdalar ve gıda grupları nelerdir?
İşte hamileyseniz uzak durmanız gereken gıdalar...
Abur cubur atıştırmalıklar
Hamilelikte hem anne karnında bebeğin sağlıklı gelişimi hem de annenin sağlığı, annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerle direkt olarak ilişkilidir. Kalorisi yüksek, işlenmiş, besin değeri düşük gıdaların tüketimi annenin bebek gelişimi için ihtiyacı olan demir, protein ve folik asit gibi pek çok besin ögesinin yetersiz alınmasına neden olabilir. Bu sebeple ilk olarak listeden çıkarılması ve terk edilmesi gereken grup abur cubur dediğimiz gruptur.
Pastörize edilmemiş içecek grupları
Pastörize edilmemiş içecekler Salmonella, E. Coli ve listeria gibi bakterileri içerebilir. Bu bakteriyel enfeksiyonların hepsi bebeğin hayatını tehdit eder. Enfeksiyon riskini yok etmek için süt, peynir, süt ürünleri ve bazı meyve sularının pastorize olarak tüketilmesi tavsiye edilir.
Çiğ Yumurta, az pişmiş ya da çiğ et ve çiğ balıklar
Besinlerin çiğ olarak tüketilmeleri bakteriyel enfeksiyon riskini arttırdığı için tercih etmemek faydalı olacaktır. Bu enfeksiyonlar sonucunda mide bulantısı, kusma, ateş, mide krampları ve rahim kasılmaları yaşanabilir. Erken doğum ya da ölü doğuma da sebep olabilir.
Bunların yanı sıra bazı enfeksiyonlar bebekte kalıcı nörolojik hasarlara sebep olduğu için iyi pişmiş ve pastorize beslenmeye dikkat etmek önemlidir.
Yüksek civa içeren balıklar
Civa oldukça zehirli bir elementtir ve özellikle kirli denizlerde yüksek oranda bulunmaktadır. Yüksek oranda civa alınımı böbrekler, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi için toksik etkiye neden olmaktadır. Özellikle okyanusta kılıçbalığı, köpekbalığı ve ton balıklarında civa oranı yüksektir.
Her balıkta civa oranı yüksek değildir ve hamilelikte balıkla beslenme önemlidir ama tüketilecek balık iyi araştırılıp karar verilmelidir.
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