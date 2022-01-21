Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit ödeme tarihleri nedir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit için ödemeleri için 10 gün kaldı. Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı.
Peki, 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı
- Tarımsal girdi enflasyonunda rekor
- EPGİS Başkanı Aktaş'tan akaryakıt istasyonlarına uyarı
- Irak'ta IŞİD orduya saldırdı: 11 asker öldü
- Benzine ve motorine gizli zam!
- TDP'de istifa depremi
- TÜİK'ten yeni enflasyon hesabı
- AFAD’dan soğuk ve yağışlı hava uyarısı
- HDP'den 'aday' açıklaması
- Nihat Kahveci: 43 yaşıma girdim, böylesini görmedim