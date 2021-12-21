Resmi Gazete'de 2022 yılı MTV oranı yayımlandı: (Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak 36,2 olan yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime giderek yüzde 25'e indirdi.
NTV'de yer alan habere göre, düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.
Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
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