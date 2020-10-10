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YANGINLA İLGİLİ 'TERÖR' İDDİALARI

Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin de şunları söyledi: Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek.





Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var.



