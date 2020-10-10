Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığını belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek." dedi.
YANGINLA İLGİLİ 'TERÖR' İDDİALARI
Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin de şunları söyledi: Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek.
Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var.
HATAY VALİLİĞİ: YANGIN, TRAFO PATLAMASI SONUCU ÇIKTI
Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı. Yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.
SABOTAJ OLABİLİR
Söndürme çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri aklatan Belen İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Gül ilçenin tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Gül "Yangının kaynağı olarak trafo diye düşünüldü. Ancak yangının farklı farklı alanlarda çıkması sabotaj ihtimalini aklımıza getirdi. Yeni gelen bir bilgiye göre Belen ilçesine sınır olan Arsuz ilçemizde de yangın çıkmış. Bu da sabotaj ihtimalini güçlendiriyor" dedi.
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