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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN KAVİSLİ YAPILMASINA NEDEN OLDU

Yeni ilan edilen 7 ‘kesin korunacak hassas alan' bölgesinden biri olan Yalova’daki Hersek Lagünü, DHA tarafından görüntülendi. Kuş çeşitliliği ile dikkat çeken Hersek Lagünü, 2016 yılında yapımı tamamlanan Osmangazi Köprüsü’nün de kavisli yapılmasına neden olmuştu. Lagüne gelen ziyaretçiler ise yapılan gözlem kulesine çıkarak, lagündeki kuşları buradan izleme imkanı buluyor.