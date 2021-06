Hızlı ve Öfkeli 9, ilk haftasında pandemi döneminin en yüksek açılışına imza attı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:21

Yönetmenliğini Justin Lin'in yaptığı Hızlı ve Öfkeli 9, yurt dışında sinemalarda gösterimini yapmaya başladı.

Film, 2019 yılının sonunda başlayan pandemi döneminden bugüne en yüksek açılışa imza atan yapım oldu. F9, açılışını Amerika'da 70 milyon dolar ile yaptı. Dünya çapında ise şimdiden 404 milyon dolar kazanç elde etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak vermesinden önce Sonic The Hedgehog filmi iyi bir gişeye imza atarak vizyonu terk etmişti. Bunun ardından sinemalar kapatıldı, çekimler durdu, vizyon tarihleri ertelendi.

Warner Bros, sinemaları Tenet filmiyle hareketlendirmeyi denese de başarısız oldu. Bunun ardından sinemaların ilk canlanma hareketleri Tom & Jerry ile görülmeye başlandı.

Beyazperde'nin haberine göre Tenet ile aralarında az bir fark olsa da, Tom & Jerry'nin bir Nolan filminden büyük gişe yapması ilgileri çekmişti. Bunun ardından Godzilla vs Kong ve A Quiet Place 2 gibi önemli filmleri vizyona girmeye başladı.

A Quiet Place 2, Amerika'da 42 milyon dolar ile açılışını yapmıştı. Hakkında büyük beklentiler bulunan The Conjuring: Devil Made Me Do It, 24 milyon ile hayal kırıklığına neden oldu. Fast and Furious 9, 70 milyon dolar sayesinde bir gerisinde bulunan Sessiz Bir Yer 2'yi açık ara geçti.

HIZLI VE ÖFKELİ 9'UN KONUSU

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

F9'ın oyuncu kadrosunda Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Cardi B, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

Film, 2 Temmuz'da Türkiye'de sinemalarda vizyona girecek.