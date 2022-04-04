Ajda Pekkan: 'Metrobüse hiç binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum'
Şarkıcı Ajda Pekkan, metro ve metrobüse hiç binmediğini söyledi. Marmaray'ı da çok merak ettiğini kaydeden Pekkan, "Binmek istiyorum" dedi.
Şarkıcı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Pekkan, Erdoğan için “Hepimizin Cumhurbaşkanı” yorumu yaparak, “Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim” dedi.
Söyleşinin bir kısmı şöyle:
Sosyal medyada zaman zaman gündem oluyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine katıldığınızda eleştiri almıştınız...
Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor. Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu.
Bir röportajınızda "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum" demiştiniz...
Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor.
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