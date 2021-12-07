Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Kimse istemiyordu, trajik bir durumdan faydalandı

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 09:18
<p>Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı milli oyuncumuz Hakan Çalhaoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.</p>

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı milli oyuncumuz Hakan Çalhaoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.

<p>Yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, milli oyuncumuz hakkında açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>

Yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, milli oyuncumuz hakkında açıklamalarda bulundu. 

<p><strong>İşte Zlatan'ın açıklaması:</strong></p><p>&nbsp;"Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.<br></p>

İşte Zlatan'ın açıklaması:

 "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.

<p>Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Zlatan Ibrahimoviç ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.</p>

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Zlatan Ibrahimoviç ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.


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