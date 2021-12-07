Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Kimse istemiyordu, trajik bir durumdan faydalandı
İşte Zlatan'ın açıklaması:
"Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.
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