Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Mücadele 23.00'de Exxen'den yayımlanacak.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta mücadelesinde bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.
Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
GALİBİYETE VE PUANA HASRET
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mirelam Pjanic, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bu karşılaşmada görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
B.DORTMUND: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Schulz, Witsel, Bellingham, Dahoud, Reinier, Reus, Malen
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Josef, Ghezzal, Can, Atiba, Larin, Batshuayi
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