İktidara yakın gazete açıkladı: Emekli ve memur maaşı zammı için yeni hesaplar ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 10:01
<p>Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışın açıklanması beklenirken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi emekli ve memur zammı için masadaki formülü açıkladı.&nbsp;<br></p>

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışın açıklanması beklenirken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi emekli ve memur zammı için masadaki formülü açıkladı. 

<p>İktidara yakın Sabah gazetesi, 2022 Temmuz emekli ve memura maaş zammı için ipuçları gelmeye başladığını ifade etti.&nbsp;</p><p>Sabah'ın aktardığına göre, emekliler için nisan ayı ile başlayacak ödemeler temmuzun sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak.&nbsp;</p>

İktidara yakın Sabah gazetesi, 2022 Temmuz emekli ve memura maaş zammı için ipuçları gelmeye başladığını ifade etti. 

Sabah'ın aktardığına göre, emekliler için nisan ayı ile başlayacak ödemeler temmuzun sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak. 

<p><strong>EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!</strong></p><p>Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.</p><p>Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak.</p><p>Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34.62 civarında çıkması bekleniyor.</p>

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak.

Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34.62 civarında çıkması bekleniyor.

<p>Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.&nbsp;<br></p>

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak. 

<p><strong>BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖZEL YASA PLANLANIYOR</strong></p><p>Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak. Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor.</p><p>Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak.</p>

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖZEL YASA PLANLANIYOR

Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak. Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor.

Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak.

<p>Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.&nbsp;</p><p><strong>İLK ÖDEME BU AY OLACAK</strong></p><p><strong>25-30 Nisan:</strong> Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek</p><p><strong>3 Temmuz:</strong> SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı belli olacak</p><p><strong>3 Temmuz:</strong> Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı belli olacak</p><p><strong>4-8 Temmuz:</strong> Kurban Bayramı ikramiyesi</p><p><strong>15-25 Temmuz:</strong> Zamlı maaş ve fark ödemesi</p>

Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek. 

İLK ÖDEME BU AY OLACAK

25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek

3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı belli olacak

3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı belli olacak

4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi

Memur emekli maaşı memur zammı

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