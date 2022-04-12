İktidara yakın gazete açıkladı: Emekli ve memur maaşı zammı için yeni hesaplar ortaya çıktı

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak.

Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34.62 civarında çıkması bekleniyor.