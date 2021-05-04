İBB'den İmamoğlu'na destek paylaşımı: "Güç seninle olsun"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi Instagram hesabı, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini gezerken ellerini arkadan bağladığı için hakkında inceleme başlatılan İmamoğlu'na "Güç seninle olsun" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında ön inceleme başlattığını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında güldüren bir paylaşım yaptı.
İBB Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Yıldız Savaşları' filminin "Güç seninle olsun" repliği paylaşıldı. Görselde filmin ikonik karakterlerinden Yoda ve İmamoğlu yer alıyor. İmamoğlu'nun görsele yerleştirilen fotoğrafı ise incelemeye konu olan türbe ziyaretinden. İmamoğlu, ellerini arkaya kavuşturmuş şekilde Yoda'nın karşısında dururken görülüyor.
NE OLMUŞTU
İmamoğlu bir yıl önce İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma töreninde Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un da türbesini ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı.
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