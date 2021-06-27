Dünyaca ünlü platform bu anketi paylaştı! Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
Dünya üzerindeki birçok ülkede yapılan anketleri derleyerek yayımlayan Europe Elects, Avrasya Araştırma'nın son anketini paylaştı.
Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye’de Avrasya Araştırma’nın yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette AKP ve MHP’deki erime dikkat çekti.
Anket sonuçlarına göre AKP yüzde 29,5, MHP ise yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu.
Millet İttifakı’nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti ise yüzde 14,7 oy aldı.
Yapılan araştıma sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle:
AKP: %29,5
CHP: %26,9
İYİ Parti: %14,7
HDP: %11
MHP: %8,3
DEVA: %4,1
Gelecek Partisi: %1,5
Saadet Partisi: % 1,2
Memleket Partisi: %0,9
Demokrat Parti: %0,7
TİP: %0,6
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