İngiliz kulüpleri Kim Min-Jae için gözünü kararttı
Kore basınında yer alan habere göre; başarılı savunma oyuncusuna talip olan kulüpler arasına son olarak Leicester City'nin de eklendiği aktarıldı. İngiliz ekibinin bu transfer için yaz aylarında girişimlerde bulunacağı vurgulanırken, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin Leicester City'nin gözünü korkutmadığı ifade edildi.
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