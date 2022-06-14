İngiliz kulüpleri Kim Min-Jae için gözünü kararttı

Öte yandan Fenerbahçe'nin tüm bu ilgiye rağmen Kim'i bu sezon satmak istemediği hatırlatıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim'in bir sezon daha kalmasından yanayım" sözlerini sarf etmişti.