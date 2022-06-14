İngiliz kulüpleri Kim Min-Jae için gözünü kararttı

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 19:24
<p>Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.</p>

Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

<p>İngiliz ekibi Leicester City'nin, Kim Kim Jae ile ilgilendiği ve bu transfer için 25 milyon Euro ödemeyi göze aldığı belirtildi. </p>

İngiliz ekibi Leicester City'nin, Kim Kim Jae ile ilgilendiği ve bu transfer için 25 milyon Euro ödemeyi göze aldığı belirtildi. 

<p>Kore basınında yer alan habere göre; başarılı savunma oyuncusuna talip olan kulüpler arasına son olarak Leicester City'nin de eklendiği aktarıldı. İngiliz ekibinin bu transfer için yaz aylarında girişimlerde bulunacağı vurgulanırken, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin Leicester City'nin gözünü korkutmadığı ifade edildi.</p>

Kore basınında yer alan habere göre; başarılı savunma oyuncusuna talip olan kulüpler arasına son olarak Leicester City'nin de eklendiği aktarıldı. İngiliz ekibinin bu transfer için yaz aylarında girişimlerde bulunacağı vurgulanırken, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin Leicester City'nin gözünü korkutmadığı ifade edildi.

<p>Leicester City'nin Kim'e ilgi duymasının yeni olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun Çin'de oynadığı dönemde de yakından takip edildiği belirtildi. Öte yandan Koreli savunma oyuncusuna tek talibin Leicester City olmadığı birçok takımın başarılı ismin peşinde olduğu aktarıldı.</p>

Leicester City'nin Kim'e ilgi duymasının yeni olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun Çin'de oynadığı dönemde de yakından takip edildiği belirtildi. Öte yandan Koreli savunma oyuncusuna tek talibin Leicester City olmadığı birçok takımın başarılı ismin peşinde olduğu aktarıldı.

<p>Porto, Juventus ve Tottenham'ın, Çin'de oynadığı dönemde Kim Min-Jae'yi izlediği öne sürülürken, Fenerbahçe'nin de devre arasında Napoli'den gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi.</p>

Porto, Juventus ve Tottenham'ın, Çin'de oynadığı dönemde Kim Min-Jae'yi izlediği öne sürülürken, Fenerbahçe'nin de devre arasında Napoli'den gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

<p>Öte yandan Fenerbahçe'nin tüm bu ilgiye rağmen Kim'i bu sezon satmak istemediği hatırlatıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim'in bir sezon daha kalmasından yanayım" sözlerini sarf etmişti.</p>

Öte yandan Fenerbahçe'nin tüm bu ilgiye rağmen Kim'i bu sezon satmak istemediği hatırlatıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim'in bir sezon daha kalmasından yanayım" sözlerini sarf etmişti.

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