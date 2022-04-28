Irak’ta AVM’de patlama
Video Haberler
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
- 'Yeniden görülen müsilaj, dibe çökenler'
- İzmir'de belediye otobüsü yandı
- 8 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı!
- Orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı