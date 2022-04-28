Irak’ta AVM’de patlama

İHA
28 Nisan 2022 Perşembe, 12:18
<p>Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi. </p>

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi. 

<p>Irak’ta güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi. </p>

Irak’ta güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi. 

<p>Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. </p>

Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

<p>Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. </p>

Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. 

<p>Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. </p>

Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

patlama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler