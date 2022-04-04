İsmail Kartal: O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir

"SAHADA DA HAKKIMIZ YENDİ"

"O sezon bize suikast girişiminde bulundular. O sezon sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Hayatta olduğum sürece bunu anlatacağım. 2014-2015'in hala maddi ve manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe o sene şampiyon olsa daha farklı olabilirdi. O dönem Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte camiayı ayakta tutmak için taşın altına elimize koyduk. Emre ve Volkan ile her zaman görüşürüm, onlar benim kardeşimdir."