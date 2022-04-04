İsmail Kartal: O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:15
<p>Süper Lig takımlarından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rize deplasman dönüşü yaşanan kurşunlanma olayını anlattı.</p>

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rize deplasman dönüşü yaşanan kurşunlanma olayını anlattı.

<p><strong>FB TV</strong>'ye konuşan Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:</p><p>&nbsp;"2014-2015 sezonunda ligin son 3 maçı Galatasaray'ın 1 puan gerisindeyiz, Erciyesspor ile oynayacağız. O maç 2 net penaltımız verilmedi. Oyuncular devre arasında yanıma geldi: 'Hocam stadyumda 10 bin kişi var' dediler. Belki de stadyumda 50 bin kişi olsa o penaltılar verilecekti. Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldık ve puan farkı 3 oldu. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti'. O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir."</p>

FB TV'ye konuşan Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

 "2014-2015 sezonunda ligin son 3 maçı Galatasaray'ın 1 puan gerisindeyiz, Erciyesspor ile oynayacağız. O maç 2 net penaltımız verilmedi. Oyuncular devre arasında yanıma geldi: 'Hocam stadyumda 10 bin kişi var' dediler. Belki de stadyumda 50 bin kişi olsa o penaltılar verilecekti. Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldık ve puan farkı 3 oldu. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti'. O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir."

<p><strong>"SAHADA DA HAKKIMIZ YENDİ"</strong></p><p>"O sezon bize suikast girişiminde bulundular. O sezon sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Hayatta olduğum sürece bunu anlatacağım. 2014-2015'in hala maddi ve manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe o sene şampiyon olsa daha farklı olabilirdi. O dönem Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte camiayı ayakta tutmak için taşın altına elimize koyduk. Emre ve Volkan ile her zaman görüşürüm, onlar benim kardeşimdir."</p>

"SAHADA DA HAKKIMIZ YENDİ"

"O sezon bize suikast girişiminde bulundular. O sezon sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Hayatta olduğum sürece bunu anlatacağım. 2014-2015'in hala maddi ve manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe o sene şampiyon olsa daha farklı olabilirdi. O dönem Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte camiayı ayakta tutmak için taşın altına elimize koyduk. Emre ve Volkan ile her zaman görüşürüm, onlar benim kardeşimdir."

<p><strong>"RİZE'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA OTOBÜSÜMÜZ KURŞUNLANDI"</strong></p><p>"Rizespor maçını deplasmanda 5-1 kazanmıştık. Böyle maçlar teknik direktörleri her zaman çok mutlu eder. Rize'den dönüş yolunda otobüsümüz kurşunlandı. Bu sürecin oyuncular üzerinde psikolojik travmasını atlatmak kolay olmadı. Sezon içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla etkinlikler düzenledik."</p>

"RİZE'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA OTOBÜSÜMÜZ KURŞUNLANDI"

"Rizespor maçını deplasmanda 5-1 kazanmıştık. Böyle maçlar teknik direktörleri her zaman çok mutlu eder. Rize'den dönüş yolunda otobüsümüz kurşunlandı. Bu sürecin oyuncular üzerinde psikolojik travmasını atlatmak kolay olmadı. Sezon içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla etkinlikler düzenledik."

<p><strong>"OYUNCULARIM ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI"</strong></p><p>"3 Temmuz sürecinde kulübümüzün ne yaşadığı ortada, kurşunlanma sürecinde de bu devam etti. 3 Temmuz'un uzantısı devam ederken o sezon ben ve oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı. Kurşunlanma hadisesinden sonra arayanlar oldu, aramasını beklediğimiz fakat aramayanlar da oldu."</p>

"OYUNCULARIM ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI"

"3 Temmuz sürecinde kulübümüzün ne yaşadığı ortada, kurşunlanma sürecinde de bu devam etti. 3 Temmuz'un uzantısı devam ederken o sezon ben ve oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı. Kurşunlanma hadisesinden sonra arayanlar oldu, aramasını beklediğimiz fakat aramayanlar da oldu."

<p><strong>"LÖW İLE YAKIN DOSTLUĞUM VAR"</strong></p><p>"Medyanın büyük bölümünden destek almadım. Ben, Fenerbahçe'ye gelmeden önce takımlar çalıştım; şampiyonlar yaşadım. Başarılı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Guus Hiddink, PSV'yi çalıştırdığı dönem 2 ay evinde kaldım ve eğitim aldım. Löw ile yakın dostluğum var."</p>

"LÖW İLE YAKIN DOSTLUĞUM VAR"

"Medyanın büyük bölümünden destek almadım. Ben, Fenerbahçe'ye gelmeden önce takımlar çalıştım; şampiyonlar yaşadım. Başarılı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Guus Hiddink, PSV'yi çalıştırdığı dönem 2 ay evinde kaldım ve eğitim aldım. Löw ile yakın dostluğum var."

<p><strong>"ŞAMPİYON OLSAYDIK FENERBAHÇE'DE DEVAM EDERDİM"</strong></p><p>"3 Temmuz'da dünyaya örnek olacak duruş sergiledik ve haklı davamızı kazandık. Kurşunlanma olayının hala failleri bulunamadı. O sezon şampiyon olsaydık üst üste bu takım 2-3 sene daha şampiyon olurdu. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe'de devam ederdim. Aziz Başkan beni tersaneye çağırdı: 'Sen çok güzel futbol oynatıyorsun, takım şampiyon olursa sözleşme uzatalım' dedi. Büyük bir zarara uğratıldık. Bence geriye dönüp o sezonlarda Fenerbahçe'ye yaptırılanların maddi ve manevi karşılığı olmalı. Henüz bununla ilgili bir adım atılmadı ama umarım atılır."</p>

"ŞAMPİYON OLSAYDIK FENERBAHÇE'DE DEVAM EDERDİM"

"3 Temmuz'da dünyaya örnek olacak duruş sergiledik ve haklı davamızı kazandık. Kurşunlanma olayının hala failleri bulunamadı. O sezon şampiyon olsaydık üst üste bu takım 2-3 sene daha şampiyon olurdu. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe'de devam ederdim. Aziz Başkan beni tersaneye çağırdı: 'Sen çok güzel futbol oynatıyorsun, takım şampiyon olursa sözleşme uzatalım' dedi. Büyük bir zarara uğratıldık. Bence geriye dönüp o sezonlarda Fenerbahçe'ye yaptırılanların maddi ve manevi karşılığı olmalı. Henüz bununla ilgili bir adım atılmadı ama umarım atılır."

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