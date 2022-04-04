Trabzonspor şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbi karşılıklı goller, kaçan penaltı, kırmızı karta sahne oldu. Heyecan dolu mücadele 1-1 sona erdi.
Şampiyonluğa adım adım yaklaşan lider Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara şampiyonluk için net mesaj verip, “Biz şampiyon oluruz zaten, sadece resmileşmesini bekliyoruz. 7 müsabaka kaldı, en yakın rakibin 13 puan önündeyiz. Ramazanın sonunda bayramda taraftarımızla bu mutluluğu beraber yaşacağız. Taraftarımız, bayraklarını yavaş yavaş çıkarsın. İnşallah çifte bayram diyoruz” dedi. Avcı, Ziraat Türkiye Kupası’na da kazanmak istediklerini söyledi.
BÜYÜK MAÇ KAYBETMEDİ
Trabzonspor, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’la oynadığı toplam 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte sahasındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Trabzonspor 391 gündür evinde kaybetmiyor.
KADER ANI 2 DİREK
Trabzonsporlu Abdülkadir’in 67. dakikada Ghezzal’a hareketinde hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş lehine penaltı verdi. Son dönemde kaçırdığı gollerle eleştirilen Batshuayi’nin kullandığı penaltıda top direkten döndü. 90+3. dakikada Trabzonlu Hamsik’in kullandığı serbet atışta Dorukhan’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.
LARIN’E KIRMIZI KART
Maçın 80. dakikasında Larin, formasından çekilmesinin ardından Siopis’i itip rakibinin yüzüne tokat attı. Hakem Zorbay Küçük, Kanadalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. Larin’in Siopis’e hareketi sonrası saha içinde futbolcular ve teknik heyetler arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
PENALTI GERİLİMİ
Beşiktaş’ın hakem Zorbay Küçük’e penaltı isyanı vardı. 29. dakikada Trabzonlu Puchacz’ın ceza sahasında ayak tabanıyla Batshuayi’nin kaval kemiğine müdahalesinde Beşiktaş penaltı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi. Bir süre bekleyen Küçük, VAR’daki Erkan Engin’den izleme tavsiyesi gelmeyince oyunu devam ettirdi. Trabzonspor cephesi, atak başlangıcında Batshuayi’nin, Denswil’e faul yaptığını savundu.
CORNELIUS YINE ATTI
Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçında Trabzonspor’a 3 puanı getiren golü atan Cornelius dün de fileleri havalandırdı. Maça yedek başlayan Danimarkalı forvet, 46. dakikada oyuna girip, 56’da kaleci Ersin’in hatalı çıkışını değerlendirerek aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. Bu pozisyonla Bordo-Mavililerin maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.
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