Dolarda son durum nasıl? İşte günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada 23 Haziran Çarşamba günü; dolar/TL kuru 8,6620 liradan, avro ise10,3380 liradan başladı.

AA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:11
Dolarda son durum nasıl? İşte günün ilk rakamları
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İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,3380 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor.

10,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3280 lira olmuştu. 

Bugün Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.


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