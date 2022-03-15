İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken uzmanlardan yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da hava durumunun mevsim normallerine ne zaman döneceği merak konusuyken uzmanlar yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu duyuran uzmanlar kara kışın daha bitmediğini söylüyor.