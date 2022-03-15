İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 10:28
İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken uzmanlardan yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da hava durumunun mevsim normallerine ne zaman döneceği merak konusuyken uzmanlar yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu duyuran uzmanlar kara kışın daha bitmediğini söylüyor. 

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,

"Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var." mesajını paylaştı.

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda, perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde Kar Yağışı beklendiği görülüyor. 

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

İSTANBUL'A YENİ SOĞUK HAVA DALGASI

İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkisini yitirse de son verilere göre kış henüz bitmemiş görünüyor. 

Mega kentte Perşembe akşamı yeniden kar yağışı bekleniyor. Kar yağışını pazar gününe kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Hava Forum, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yine Yeni Yeniden...Sibirya üzerinden yola çıkan kuvvetli soğukların, Kırım üzerinden ülkemize giriş yapması bekleniyor. 18-20 Mart tarihlerinde Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerdeki şehirlerimizde kar yağışları bekliyoruz. Bir vortex daha oluşur mu, ihtimal var. Takipteyiz."

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Hava Forum'un aktardığına göre, 17-18 Mart tarihlerinde bir soğuk hava dalgası daha yolda. Son raporlarda bu soğuk hava dalgası ihtimalinin daha da arttığı belirtildi.

Şu an etkili bir yağış olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, Perşembe gecesinden itibaren soğuk hava dalgasının yurt genelinde hissedileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlamanızı öneriyor.

İstanbul'a yeni uyarı: Kara kış bitmedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlamanızı öneriyor.

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