Beylikdüzü’nde çakarlı araçlarla yolda halaya ceza

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:16

Olay geçtiğimiz hafta sonu Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda yaşanmıştı. Çakarlı araçlarla yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çeken sürücüler polis tarafından tespit edildi. Tespit edilen toplam 9 sürücüye; ‘Duraklama yasağı olan yerde durmak, Yaya trafiğini tehlikeye düşürecek davranışta bulunmak, çakar siren tertibatı kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplam 5 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.