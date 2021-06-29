Çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatıp halay çektiler

29 Haziran 2021 Salı, 10:47

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yakuplu Mahallesi Ambarlı limanı yolunda meydana geldi. Bir grup, çakarlı araçlarla yolun bir şeridini kapatıp halay çekti.

Yolda oluşan uzun trafiğe aldırış etmeyen grup, araçlardan birinde açtıkları yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız etti. Araçların çakarlı olduğu da görüldü.

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken diğer sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi.



