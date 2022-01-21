İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 12:35
İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması ve gelecek hafta ortasına kadar sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem alındığını bildirdi. 

Buna göre, İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler, 24 saat çalışacak. İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki ara sokaklar için de gerektiğinde destek verilecek.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İBB'den yapılan açıklamada, “İzlanda kışına” karşı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayarak gelecek hafta ortalarına kadar sürecek kar yağışı sırasında cadde ve meydanların açık tutulması için 7 bin 421 personelin, bin 582 karla mücadele aracıyla göre başında olacağı belirtildi.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İBB açılamasına göre, kentin 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon, karla mücadele için hazır bekletiliyor.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları beklendiği için vatandaşların özel araçları yerine toplu ulaşımı kullanmaları tavsiye ediliyor. 

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İETT otobüsleri, raylı sistemler ve vapurlar, İstanbul genelinde seferlerine kesintisiz devam edecek. Talep olan hatlarda ek seferler konulacak. Tramvay hatlarında ve açık alanda bulunan metro istasyonlarında istasyon girişlerinde tuzlama çalışmaları yapılacak. 

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Açık raylı sistemlerin tüm istasyonlarında kar temizleme ve küreme için kar küreği bulunduruluyor. Tramvaylardaki katener (elektrik besleme) sistemlerinin donmasını engellemek amacıyla geceleri yolcusuz tedbir seferleri yapılıyor. Deniz ulaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek iptaller, sosyal medya hesaplarından anında duyurulacak.

Metrobüs güzergahı boyunca iş makineleri ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Metrobüs hattı ve garajlarında; 27 kar küreme, 6 adet solüsyon, 6 çekici, 4 kurtarıcı vinç aracı ve 122 personel görev yapacak.  Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşın 10 mobil büfe sahada çay, çorba, yiyecek dağıtımı yapmak için hazır bekleyecek.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İBB Zabıta ekipleri, soğuk havalar boyunca 800 personel ile sahada olacak. Muhtemel olumsuzluklara anında müdahale edebilmek adına Zabıta Komuta Merkezi'nden meydanlar kameralar ile gün boyu takip edilecek.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Genel trafik akışının aksamaması için 12 adet çekici aracı, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter, Mahmutbey, Haliç, 1.Köprü, Vatan Caddesi bölgelerinde, Bostancı, Çamlıca, Pendik ve Kavacık bölgelerinde, 24 saat kesintisiz hizmet verilecek. Alınan önlemlerin yanı sıra olumsuz hava şartları sebebiyle acilen yıkılması gereken binalar için iş makineleri hazır bekliyor olacak.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şen'in sözleri şöyle:

"Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

"Bilecik, Bursa, Kocaeli'nin doğusu, Bolu, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklık gündüz 1-2 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkta düşüşler salı gününe kadar devam edecek."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

"Bu sistemde yerde İstanbul'da kar olacak. Şehir içerisinde 5 santimi geçebilir kar, yükseklerde 15-20 santimi bulabilir. Yarın sabah beyaz bir örtüyle uyanma ihtimalimiz çok yüksek."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını hatırlatarak, vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önerisinde bulundu.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"- Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. 

- AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

"- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli."

İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

"- Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."


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