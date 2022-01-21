İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması ve gelecek hafta ortasına kadar sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem alındığını bildirdi.

Buna göre, İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler, 24 saat çalışacak. İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki ara sokaklar için de gerektiğinde destek verilecek.