İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Açıklamalar art arda geliyor: '15-20 santimi bulabilir'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması ve gelecek hafta ortasına kadar sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem alındığını bildirdi.
Buna göre, İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler, 24 saat çalışacak. İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki ara sokaklar için de gerektiğinde destek verilecek.
İBB'den yapılan açıklamada, “İzlanda kışına” karşı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayarak gelecek hafta ortalarına kadar sürecek kar yağışı sırasında cadde ve meydanların açık tutulması için 7 bin 421 personelin, bin 582 karla mücadele aracıyla göre başında olacağı belirtildi.
Açık raylı sistemlerin tüm istasyonlarında kar temizleme ve küreme için kar küreği bulunduruluyor. Tramvaylardaki katener (elektrik besleme) sistemlerinin donmasını engellemek amacıyla geceleri yolcusuz tedbir seferleri yapılıyor. Deniz ulaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek iptaller, sosyal medya hesaplarından anında duyurulacak.
Metrobüs güzergahı boyunca iş makineleri ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Metrobüs hattı ve garajlarında; 27 kar küreme, 6 adet solüsyon, 6 çekici, 4 kurtarıcı vinç aracı ve 122 personel görev yapacak. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak.
Genel trafik akışının aksamaması için 12 adet çekici aracı, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter, Mahmutbey, Haliç, 1.Köprü, Vatan Caddesi bölgelerinde, Bostancı, Çamlıca, Pendik ve Kavacık bölgelerinde, 24 saat kesintisiz hizmet verilecek. Alınan önlemlerin yanı sıra olumsuz hava şartları sebebiyle acilen yıkılması gereken binalar için iş makineleri hazır bekliyor olacak.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şen'in sözleri şöyle:
"Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek."
Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"- Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır.
- AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir."
Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:
"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli."
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