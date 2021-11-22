İstanbul'un yeni koronavirüs haritası: Bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:03
<p>Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen süreninin artması ve insanların koronavirüs tedbirlerine dikkat etmeden kalabalıklar halinde dolaşması İstanbul'da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor.&nbsp;</p>

Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen süreninin artması ve insanların koronavirüs tedbirlerine dikkat etmeden kalabalıklar halinde dolaşması İstanbul'da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor. 

<p>İstanbul'da riskin iyice artmasıyla HES uygulamasında bölge haritaları yine kırmızıya döndü. Haritaya göre Adalar ve Şile gibi merkeze uzak bölgelerde risk azken, Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye gibi kalabalık ilçeler kırmızıya boyandı.</p>

İstanbul'da riskin iyice artmasıyla HES uygulamasında bölge haritaları yine kırmızıya döndü. Haritaya göre Adalar ve Şile gibi merkeze uzak bölgelerde risk azken, Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye gibi kalabalık ilçeler kırmızıya boyandı.

<p>Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen kişi sayısı ise 34 bin 290 oldu. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'yken, 30 Ekim-5 Kasım'da 307,4'e yükseldi. 6-12 Kasım arasında ise bu sayı 308,22'ye çıktı.<br></p>

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen kişi sayısı ise 34 bin 290 oldu. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'yken, 30 Ekim-5 Kasım'da 307,4'e yükseldi. 6-12 Kasım arasında ise bu sayı 308,22'ye çıktı.

<p>Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt şeklinde sıralandı.</p>

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt şeklinde sıralandı.

<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz, İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" açıklamasında bulundu.</p>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz, İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" açıklamasında bulundu.

<p><strong>ADALAR&nbsp;</strong></p>

ADALAR 

<p><strong>ARNAVUTKÖY</strong></p>

ARNAVUTKÖY

<p><strong>ATAŞEHİR</strong></p>

ATAŞEHİR

<p><strong>AVCILAR</strong></p>

AVCILAR

<p><strong>BAĞCILAR</strong></p>

BAĞCILAR

<p><strong>BAHÇELİEVLER</strong></p>

BAHÇELİEVLER

<p><strong>BAKIRKÖY</strong></p>

BAKIRKÖY

<p><strong>BAŞAKŞEHİR</strong></p>

BAŞAKŞEHİR

<p><strong>BAYRAMPAŞA</strong></p>

BAYRAMPAŞA

<p><strong>BEŞİKTAŞ</strong></p>

BEŞİKTAŞ

<p><strong>BEYKOZ</strong></p>

BEYKOZ

<p><strong>BEYLİKDÜZÜ</strong></p>

BEYLİKDÜZÜ

<p><strong>BEYOĞLU</strong></p>

BEYOĞLU

<p><strong>BÜYÜKÇEKMECE</strong></p>

BÜYÜKÇEKMECE

<p><strong>ÇATALCA</strong></p>

ÇATALCA

<p><strong>ÇEKMEKÖY</strong></p>

ÇEKMEKÖY

<p><strong>ESENLER</strong></p>

ESENLER

<p><strong>ESENYURT</strong></p>

ESENYURT

<p><strong>EYÜP SULTAN</strong></p>

EYÜP SULTAN

<p><strong>FATİH</strong></p>

FATİH

<p><strong>GAZİOSMANPAŞA</strong></p>

GAZİOSMANPAŞA

<p><strong>GÜNGÖREN</strong></p>

GÜNGÖREN

<p><strong>KADIKÖY</strong></p>

KADIKÖY

<p><strong>KAĞITHANE</strong></p>

KAĞITHANE

<p><strong>KARTAL</strong></p>

KARTAL

<p><strong>KÜÇÜKÇEKMECE</strong></p>

KÜÇÜKÇEKMECE

<p><strong>MALTEPE</strong></p>

MALTEPE

<p><strong>PENDİK</strong></p>

PENDİK

<p><strong>SANCAKTEPE</strong></p>

SANCAKTEPE

<p><strong>SARIYER</strong></p>

SARIYER

<p><strong>SİLİVRİ</strong></p>

SİLİVRİ

<p><strong>SULTANBEYLİ</strong></p>

SULTANBEYLİ

<p><strong>SULTANGAZİ</strong></p>

SULTANGAZİ

<p><strong>ŞİLE</strong></p>

ŞİLE

<p><strong>ŞİŞLİ</strong></p>

ŞİŞLİ

<p><strong>TUZLA</strong></p>

TUZLA

<p><strong>ÜMRANİYE</strong></p>

ÜMRANİYE

<p><strong>ÜSKÜDAR</strong></p>

ÜSKÜDAR

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ZEYTİNBURNU


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