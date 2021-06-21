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İlk sayfada ayrıca "Finalde Londra'da görüşürüz!" ifadesine yer verilirken, sıradaki rakibin Ukrayna veya Avusturya olacağı vurgulandı. La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini'yi "Şampiyonanın en iyi teknik adamı", Marco Verratti'yi ise "Sahanın en iyisi" olarak gösterdi ve "Çizme, yıldızlı 10'u hak ediyor" ifadesini kullandı.