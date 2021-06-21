<p>A Milli Futbol Takımı'nın puansız şekilde tamamladığı EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda üçte üç yaparak turnuvaya iyi başlayan İtalya'da basın, takımın performansından memnun.</p>
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A Milli Futbol Takımı'nın puansız şekilde tamamladığı EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda üçte üç yaparak turnuvaya iyi başlayan İtalya'da basın, takımın performansından memnun.

<p>Ülkenin tanınmış gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Birinciler" manşetiyle çıktı. Gazete, Gök mavililerin Galler'i 1-0 mağlup ederek rekor kırdığını, Roberto Mancini'nin tüm oyuncularını kullanarak grubunda zafere ulaştığını ve Pozzo'nun 30 maçtaki yenilmezlik unvanını egale ettiğini okuyucularıyla paylaştı.</p>
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Ülkenin tanınmış gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Birinciler" manşetiyle çıktı. Gazete, Gök mavililerin Galler'i 1-0 mağlup ederek rekor kırdığını, Roberto Mancini'nin tüm oyuncularını kullanarak grubunda zafere ulaştığını ve Pozzo'nun 30 maçtaki yenilmezlik unvanını egale ettiğini okuyucularıyla paylaştı.

<p>İlk sayfada ayrıca "Finalde Londra'da görüşürüz!" ifadesine yer verilirken, sıradaki rakibin Ukrayna veya Avusturya olacağı vurgulandı. La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini'yi "Şampiyonanın en iyi teknik adamı", Marco Verratti'yi ise "Sahanın en iyisi" olarak gösterdi ve "Çizme, yıldızlı 10'u hak ediyor" ifadesini kullandı.</p>
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İlk sayfada ayrıca "Finalde Londra'da görüşürüz!" ifadesine yer verilirken, sıradaki rakibin Ukrayna veya Avusturya olacağı vurgulandı. La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini'yi "Şampiyonanın en iyi teknik adamı", Marco Verratti'yi ise "Sahanın en iyisi" olarak gösterdi ve "Çizme, yıldızlı 10'u hak ediyor" ifadesini kullandı.

<p>Corriere dello Sport ise "Biz bir masalız!" başlığını attı ve İtalya'nın Galler'i de mağlup ederek son 16'ya koştuğunu vurguladı. Gazete, Mancini'nin "Harikaydılar" ifadesini öne çıkardı.</p>
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Corriere dello Sport ise "Biz bir masalız!" başlığını attı ve İtalya'nın Galler'i de mağlup ederek son 16'ya koştuğunu vurguladı. Gazete, Mancini'nin "Harikaydılar" ifadesini öne çıkardı.

<p>Tuttosport, büyük harflerle attığı "Acımasızlar" manşetiyle takımın arka arkaya aldığı 30 galibiyete vurgu yaptı. Tuttosport, Gök Mavililer'in "Büyülü Geceler" şarkısını söylediğini belirtti.</p>
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Tuttosport, büyük harflerle attığı "Acımasızlar" manşetiyle takımın arka arkaya aldığı 30 galibiyete vurgu yaptı. Tuttosport, Gök Mavililer'in "Büyülü Geceler" şarkısını söylediğini belirtti.

<p>Il Mattino da "Büyülü Geceler" vurgusu yaptı ve "Galler'i dize getirdik! İtalya ilk 16'da" ifadesini kullandı.</p>
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Il Mattino da "Büyülü Geceler" vurgusu yaptı ve "Galler'i dize getirdik! İtalya ilk 16'da" ifadesini kullandı.

<p>La Repubblica, okurlarının karşısına "Üçlü İtalyan zaferi: Galler'i de yendik" başlığıyla çıktı.</p>
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La Repubblica, okurlarının karşısına "Üçlü İtalyan zaferi: Galler'i de yendik" başlığıyla çıktı.

<p>La Stampa ise "Güzel İtalya" manşetiyle tüm oyuncuların formda oluşunun, Mancini'yi mutlu ettiğini belirtti.</p>
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La Stampa ise "Güzel İtalya" manşetiyle tüm oyuncuların formda oluşunun, Mancini'yi mutlu ettiğini belirtti.

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