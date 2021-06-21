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Ülkenin tanınmış gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Birinciler" manşetiyle çıktı. Gazete, Gök mavililerin Galler'i 1-0 mağlup ederek rekor kırdığını, Roberto Mancini'nin tüm oyuncularını kullanarak grubunda zafere ulaştığını ve Pozzo'nun 30 maçtaki yenilmezlik unvanını egale ettiğini okuyucularıyla paylaştı.
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İlk sayfada ayrıca "Finalde Londra'da görüşürüz!" ifadesine yer verilirken, sıradaki rakibin Ukrayna veya Avusturya olacağı vurgulandı. La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini'yi "Şampiyonanın en iyi teknik adamı", Marco Verratti'yi ise "Sahanın en iyisi" olarak gösterdi ve "Çizme, yıldızlı 10'u hak ediyor" ifadesini kullandı.
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