EURO 2020 | Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 C Grubu’nda bugün Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geliyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nun üçüncü maçında bugün Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşacak.
Müsabaka, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena’da saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından canlı yayımlanacak.
İki takımın da C Grubu’nda bir galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunuyor.
Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
UKRAYNA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER:
Ukrayna: Bushchan, Karavayev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko, Yarmolenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Zichenko, Zubkov, Yaremchuck
Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Alaba, Dragovic, Ulmer, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Kalajdzic
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