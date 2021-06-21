EURO 2020 | Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Haziran 2021 Pazartesi, 00:57

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nun üçüncü maçında bugün Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşacak.

Müsabaka, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena’da saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından canlı yayımlanacak.

İki takımın da C Grubu’nda bir galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunuyor.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UKRAYNA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER:

Ukrayna: Bushchan, Karavayev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko, Yarmolenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Zichenko, Zubkov, Yaremchuck

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Alaba, Dragovic, Ulmer, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Kalajdzic