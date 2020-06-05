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Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ve bunun yapay adadan kaynaklandığını ifade eden Karabulut, şunları belirtti: "Her yıl flamingolar bu yapay üreme alanını yoğun bir şekilde kullanıyor. Biz de üreme döneminde bu adanın rehabilitasyonunu yapıyoruz. Bu dönemde kesinlikle insan varlığına izin vermiyoruz. Araç giriş çıkışları olmuyor. Bu nedenle kuşlar da rahat bir şekilde burada ürüyorlar. Bu yıl da üreme adasında yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Yavaş yavaş da uçmaya ve göç etmeye hazırlanıyorlar."

