Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı olan "artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, üçüncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.
Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde tamamen kapalı olan İzmir Kuş Cenneti, normalleşme sürecinden sonra ziyaretçileri kontrollü şekilde misafir etmeye başladı.
Kurulan kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaret merkezinden izlenebiliyor.
Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ve bunun yapay adadan kaynaklandığını ifade eden Karabulut, şunları belirtti: "Her yıl flamingolar bu yapay üreme alanını yoğun bir şekilde kullanıyor. Biz de üreme döneminde bu adanın rehabilitasyonunu yapıyoruz. Bu dönemde kesinlikle insan varlığına izin vermiyoruz. Araç giriş çıkışları olmuyor. Bu nedenle kuşlar da rahat bir şekilde burada ürüyorlar. Bu yıl da üreme adasında yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Yavaş yavaş da uçmaya ve göç etmeye hazırlanıyorlar."
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