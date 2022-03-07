İzmir TMO'da metrelerce kuyruk: 'Hiçbir şey alamadan gidiyorum'
Emekli bir kadın da şunları söyledi:
"Bir buçuk-iki saattir yağ için bekliyorum. Şimdi diyorlar ki 'Yağ yok'. Tarım Bakanı çıkmış 'Yağ stoklarımız dolu' diyor. Hani doluysa niye bu millet kuyrukta bekliyor. Niye yalan söylüyorlar. Her şeyi pahalı, tepemize çıktılar, aşağı da inmiyorlar. Bu milletin halini görün, Allah'tan korkun. 73 yaşındayım. Evde bir oğlum var 51 yaşında. Nereye gitse 'Yaşın büyük' diyerek iş vermiyorlar. Ben bu kuyrukları bekliyorum ki ucuz bir şey alayım da evime götüreyim, tencere kaynatayım. Ayıp, bunlar artık utansın."
Market fiyatlarındaki artıştan dert yanan bir başka vatandaş da şöyle konuştu:
"Marketlerde 120-130 lira etiket, kasa fiyatı ise 190 lira. Ekonomi teröristliğidir bu. Devlet niye buna el atmıyor? Bu milleti bu kadar soydurmaya gerek yok. Yazık günah bu fakir fukaraya. Bir saattir bekliyorum, yok. Hiçbir şey alamadan gidiyorum. Milleti soymak için mi gelmişler bu dünyaya. Hiç kimse sırtına bir şey alıp gitmiyor. Herkes çıplak geldi, çıplak gidiyor. Onlar da çıplak gidecekler bizim gibi. Ama bu milletin vebali ile gidecekler, Allah'tan korksunlar."
"EMEKLİ MAAŞIM YETMİYOR"
Emekli maaşı olarak 3 bin 600 lira aldığını ancak geçimine yetmediğini söyleyen bir yurttaş, "Çiftçiyi rezil ettiğin sürece bu memleket batağa, iç harbe gider. Çamur atarak, 'Kemal böyle yaptı, Ahmet, Mehmet böyle yaptı' ile olmaz. Koltuktan kalkacaksın, köy köy gezeceksin. Memleketin halini göreceksin. Emekliyim 3 bin 600 lira alıyorum, yetmiyor. Geliyorum buraya kuyruğa. Kendisi 120 bin lira maaş almayı biliyor. Hesabını soracak bu memleketin insanı" dedi.
"BU HALE GETİRENLER UTANSIN"
Uzun süre kuyruk bekleyen diğer yurttaşlar da şunları söyledi:
"Sabah dokuzdan beri sıradayız. Yağ ile bakliyat almaya geldik. Yağ satışı yokmuş, sadece bakliyat alabileceğiz. Marketlerde yağ yok. Pirinci 35-36 liraya satıyorlar. Yağ 108 liradan 124'e çıktı. Yazık değil mi insanlara."
"Bir mercimek, bir fasulye, iki kilo da pirinç aldım. Yağ yok dediler, bir tane de fındık aldım. 9'dan beri buradayım. Esas yağ için geldim, yokmuş. Gelmişken bunlardan birer tane alayım dedim. Türkiye'yi bu hale getirenler utansınlar. Sabahın 8'inden beri buradayım. Pirinç alabileceğim sadece, yağ yok. Her şey kötüye gidiyor."
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
En Çok Okunan Haberler
- Yargı 'dur' dedi: Kanal İstanbul'da iptal!
- TMO önünde metrelerce kuyruk
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı!
- Instagram'da yeni özellik: Saldırganlara karşı yeni adım
- Katil Halis Serbest'ten 'Bergen' filmi açıklaması
- Ukraynalı keman virtüözü sığınakta keman çaldı
- 11 yaşındaki çocuk kilometrelerce yolu tek başına geçti!
- İşte Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesi
- Üçlü zirve Türkiye'de!
- Kamu kurumuna 1805 personel alınıyor