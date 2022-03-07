İzmir TMO'da metrelerce kuyruk: 'Hiçbir şey alamadan gidiyorum'

Market fiyatlarındaki artıştan dert yanan bir başka vatandaş da şöyle konuştu:

"Marketlerde 120-130 lira etiket, kasa fiyatı ise 190 lira. Ekonomi teröristliğidir bu. Devlet niye buna el atmıyor? Bu milleti bu kadar soydurmaya gerek yok. Yazık günah bu fakir fukaraya. Bir saattir bekliyorum, yok. Hiçbir şey alamadan gidiyorum. Milleti soymak için mi gelmişler bu dünyaya. Hiç kimse sırtına bir şey alıp gitmiyor. Herkes çıplak geldi, çıplak gidiyor. Onlar da çıplak gidecekler bizim gibi. Ama bu milletin vebali ile gidecekler, Allah'tan korksunlar."