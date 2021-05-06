<p>Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına rağmen sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve çeşitli işlemler için PTT şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklar bugün de devam etti.<br></p>
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Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına rağmen sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve çeşitli işlemler için PTT şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklar bugün de devam etti.

<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL'lik sosyal yardımın yanı sıra, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, şehirlerarası seyahat izni için e-devlet şifresi alma ve çeşitli işlemler için Türkiye'nin birçok bölgesinde PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtindeki şube önünde de yüzlerce metre uzunluğunda kuyrukta bekleyen yurttaşlar zaman zaman görevlilerle tartıştı.<br></p>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL'lik sosyal yardımın yanı sıra, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, şehirlerarası seyahat izni için e-devlet şifresi alma ve çeşitli işlemler için Türkiye'nin birçok bölgesinde PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtindeki şube önünde de yüzlerce metre uzunluğunda kuyrukta bekleyen yurttaşlar zaman zaman görevlilerle tartıştı.

<p>ANKA'dan Abdullah Çelebi'nin haberine göre, pandemi nedeniyle alınan tam kapanma sürecinde kuyrukta sosyal mesafe kuralını unutan ve sıcak havanın da etkisiyle sinirleri gerilen bazı yurttaşlar hükümete tepki gösterdi.<br></p>
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ANKA'dan Abdullah Çelebi'nin haberine göre, pandemi nedeniyle alınan tam kapanma sürecinde kuyrukta sosyal mesafe kuralını unutan ve sıcak havanın da etkisiyle sinirleri gerilen bazı yurttaşlar hükümete tepki gösterdi.

<p>Kuyrukta bekleyen bir yurttaş, "Paranızı çekebilirsiniz diye mesaj geldi. PTT önüne geldik ama burada mağdur ediliyoruz. Engelliyim, astım ve bronşit hastasıyım. Burada oruçlu ve yaşlı olanlar var. Ne olacak halimiz. Kapıya teslim edilecek diyorlar, ama gelmedi. Herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.</p><p>Bir başka yurttaş ise, "Bu kalabalıkta sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacaksınız. Kimse kendisini korumuyor. Pandemiden dolayı verilen bin 100 lirayı bekleyen insanlar. Evlere dağıtılacak denmişti ancak millet bekleyemiyor" diye konuştu.</p>
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Kuyrukta bekleyen bir yurttaş, "Paranızı çekebilirsiniz diye mesaj geldi. PTT önüne geldik ama burada mağdur ediliyoruz. Engelliyim, astım ve bronşit hastasıyım. Burada oruçlu ve yaşlı olanlar var. Ne olacak halimiz. Kapıya teslim edilecek diyorlar, ama gelmedi. Herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Bu kalabalıkta sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacaksınız. Kimse kendisini korumuyor. Pandemiden dolayı verilen bin 100 lirayı bekleyen insanlar. Evlere dağıtılacak denmişti ancak millet bekleyemiyor" diye konuştu.

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