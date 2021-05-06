Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL'lik sosyal yardımın yanı sıra, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, şehirlerarası seyahat izni için e-devlet şifresi alma ve çeşitli işlemler için Türkiye'nin birçok bölgesinde PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtindeki şube önünde de yüzlerce metre uzunluğunda kuyrukta bekleyen yurttaşlar zaman zaman görevlilerle tartıştı.
Kuyrukta bekleyen bir yurttaş, "Paranızı çekebilirsiniz diye mesaj geldi. PTT önüne geldik ama burada mağdur ediliyoruz. Engelliyim, astım ve bronşit hastasıyım. Burada oruçlu ve yaşlı olanlar var. Ne olacak halimiz. Kapıya teslim edilecek diyorlar, ama gelmedi. Herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.
Bir başka yurttaş ise, "Bu kalabalıkta sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacaksınız. Kimse kendisini korumuyor. Pandemiden dolayı verilen bin 100 lirayı bekleyen insanlar. Evlere dağıtılacak denmişti ancak millet bekleyemiyor" diye konuştu.
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