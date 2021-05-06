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Kuyrukta bekleyen bir yurttaş, "Paranızı çekebilirsiniz diye mesaj geldi. PTT önüne geldik ama burada mağdur ediliyoruz. Engelliyim, astım ve bronşit hastasıyım. Burada oruçlu ve yaşlı olanlar var. Ne olacak halimiz. Kapıya teslim edilecek diyorlar, ama gelmedi. Herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Bu kalabalıkta sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacaksınız. Kimse kendisini korumuyor. Pandemiden dolayı verilen bin 100 lirayı bekleyen insanlar. Evlere dağıtılacak denmişti ancak millet bekleyemiyor" diye konuştu.