İzmir'de 'sentetik ecza' operasyonunda 5 tutuklama
Araçta yeşil reçeteye tabi ve kaçak üretilmiş 277 bin 424 sentetik ecza ürünü ele geçirildi, M.G. de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.G. ile bağlantılı olarak Gaziemir ilçesinde belirlenen 4 katlı binanın 4'üncü katındaki eve de cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, evde yasa dışı üretilmiş 168 bin 486 sentetik ecza maddesi, paketlemeye yarayan araçlar, sahte evrak ve faturalarla ağırlığı yaklaşık 500 kilo olan sentetik ecza üretim makineleri ele geçirdi.
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