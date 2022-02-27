Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

27 Şubat 2022 Pazar, 10:32

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DEAŞ VE HTŞ ÜYESİ İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, H.Ç. ise HTŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.