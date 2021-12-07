İzmir'de taşla camını kırdığı bankaya girip 4 tablet çaldı

Bankanın alarm vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede bankanın önünde 1 tablet bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bankada çalışma yaparken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı