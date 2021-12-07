İzmir'de taşla camını kırdığı bankaya girip 4 tablet çaldı
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, O.T.'nin banka camını kırarak girdiği bankanın güvenlik kamerası olayı saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, camla bankanın camını kıran O.T. içeriye giriyor, daha sonra da masaların üzerinde bulunan tabletlere yöneliyor. O.T.'nin masa üzerinden aldığı tablet aldığı görülüyor.
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