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Şehir içerisinde kalan 14 Eylül Stadı'nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ardından Yeni Bergama Stadı için de yapılan protokolle büyük bir mutluluk yaşadıklarını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yeni stadyumumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir ettiğimiz arsalardan birisi olan, şu anki akademi tesislerinin yanındaki arsaya yapılacak. Eski stadyum yeri için bakanlığa arsa devrinde bizi eleştirenler bir taşla iki kuş vurduğumuzu görsünler. O arsalar ve akademi tesislerini bakanlığa devrettik diye hiçbir yere gitmiyor. Şehrimize Millet Bahçesi kazandıracağımız gibi, yeni yatırımların da zeminini hazırlamış olduk. Biz işimize bakıyor, aşkla çalışıyoruz" dedi.

