Jorge Jesus'un yaptığı en iyi 10 transfer

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:00
<p>Fenerbahçe dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Tecrübeli teknik direktör kariyeri boyunca pek çok önemli kupayı kazanmasının yanı sıra, yaptığı transferlerle de adından söz ettirdi.</p>

Fenerbahçe dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Tecrübeli teknik direktör kariyeri boyunca pek çok önemli kupayı kazanmasının yanı sıra, yaptığı transferlerle de adından söz ettirdi.

<p>İşte Jesus'un yaptığı en iyi 10 transfer:</p> <p><strong>Darwin Nunez, 2020</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Almeira</p> <p>Bonservis: 24 milyon Euro</p>

İşte Jesus'un yaptığı en iyi 10 transfer:

Darwin Nunez, 2020

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Almeira

Bonservis: 24 milyon Euro

<p><strong>Bruno Fernandes, 2017</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Sporting</p> <p>Transfer edildiği takım: Sampdoria</p> <p>Bonservis: 9,7 milyon Euro</p>

Bruno Fernandes, 2017

Transfer ettiği takım: Sporting

Transfer edildiği takım: Sampdoria

Bonservis: 9,7 milyon Euro

<p><strong>Gabriel Barbosa, 2020</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Flamengo</p> <p>Transfer edildiği takım: Inter</p> <p>Bonservis: 17,5 milyon Euro</p>

Gabriel Barbosa, 2020

Transfer ettiği takım: Flamengo

Transfer edildiği takım: Inter

Bonservis: 17,5 milyon Euro

<p><strong>Javier Saviola, 2009</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Real Madrid</p> <p>Bonservis: 5 milyon Euro</p>

Javier Saviola, 2009

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Real Madrid

Bonservis: 5 milyon Euro

<p><strong>Raphinha, 2018</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Sporting</p> <p>Transfer edildiği takım: Guimaraes</p> <p>Bonservis: 6,5 milyon Euro</p>

Raphinha, 2018

Transfer ettiği takım: Sporting

Transfer edildiği takım: Guimaraes

Bonservis: 6,5 milyon Euro

<p><strong>Nicolas Gaitan, 2010</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Boca Juniors</p> <p>Bonservis: 8,4 milyon Euro</p>

Nicolas Gaitan, 2010

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Boca Juniors

Bonservis: 8,4 milyon Euro

<p><strong>Jan Oblak, 2010</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: NK Olimpia</p> <p>Bonservis: 4 milyon Euro</p>

Jan Oblak, 2010

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: NK Olimpia

Bonservis: 4 milyon Euro

<p><strong>Anderson Talisca, 2014</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Bahia</p> <p>Bonservis: 4,75 milyon Euro</p>

Anderson Talisca, 2014

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Bahia

Bonservis: 4,75 milyon Euro

<p><strong>Axel Witsel</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Standard Liege</p> <p>Bonservis: 9 milyon Euro</p>

Axel Witsel

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Standard Liege

Bonservis: 9 milyon Euro

<p><strong>Nemanja Matic, 2011</strong></p> <p>Transfer ettiği takım: Benfica</p> <p>Transfer edildiği takım: Chelsea</p> <p>Bonservis: 5 milyon Euro</p>

Nemanja Matic, 2011

Transfer ettiği takım: Benfica

Transfer edildiği takım: Chelsea

Bonservis: 5 milyon Euro

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