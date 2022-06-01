Jorge Jesus'un yaptığı en iyi 10 transfer

Fenerbahçe dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Tecrübeli teknik direktör kariyeri boyunca pek çok önemli kupayı kazanmasının yanı sıra, yaptığı transferlerle de adından söz ettirdi.