Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:03

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus konusunda sona geldi. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktörle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli ekibin borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde 67 yaşındaki teknik direktörle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.