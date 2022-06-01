Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:03
Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı!
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Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus konusunda sona geldi. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktörle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli ekibin borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde 67 yaşındaki teknik direktörle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


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