Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus konusunda sona geldi. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktörle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertli ekibin borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde 67 yaşındaki teknik direktörle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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