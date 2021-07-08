<p>İtalya Serie A takımlarından Roma ile 3 yıllık anlaşmaya varan Jose Mourinho, bugün düzenlenen imza töreniyle sözleşme imzaladı.</p>
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İtalya Serie A takımlarından Roma ile 3 yıllık anlaşmaya varan Jose Mourinho, bugün düzenlenen imza töreniyle sözleşme imzaladı.

<p>Portekizli teknik adam imza töreninde kulüpteki geleceği tartışılan ve adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Portekizli teknik adam imza töreninde kulüpteki geleceği tartışılan ve adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

<p>Mourinho Dzeko ile ilgili, "Edin Dzeko'nun durumu takımın iç meselesi. Kaptanlık konusuyla ilgili de açıklama yapamam. Bunu önce oyuncularla konuşurum sonra yönetimle." ifadelerini kullandı.</p>
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Mourinho Dzeko ile ilgili, "Edin Dzeko'nun durumu takımın iç meselesi. Kaptanlık konusuyla ilgili de açıklama yapamam. Bunu önce oyuncularla konuşurum sonra yönetimle." ifadelerini kullandı.

<p>Dzeko geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 27 maça çıkarken 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.</p>
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Dzeko geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 27 maça çıkarken 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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