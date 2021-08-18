<p>Chris Smalling'in sakatlığı sebebiyle stoper arayışına giren İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ilk adres milli yıldız Ozan Kabak oldu.</p>
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Chris Smalling'in sakatlığı sebebiyle stoper arayışına giren İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ilk adres milli yıldız Ozan Kabak oldu.

<p>İtalyan basınının haberine göre Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor.</p>
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İtalyan basınının haberine göre Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor.

<p>Haberde Portekizli teknik direktörün isteğiyle Roma'nın Ozan transferini gerçekleştirmek için çaba gösterdiği belirtildi.</p>
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Haberde Portekizli teknik direktörün isteğiyle Roma'nın Ozan transferini gerçekleştirmek için çaba gösterdiği belirtildi.

<p>Roma'nın yanı sıra Ozan'ın Premier Lig ve La Liga'dan da taliplerinin olduğu biliniyor.&nbsp;</p>
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Roma'nın yanı sıra Ozan'ın Premier Lig ve La Liga'dan da taliplerinin olduğu biliniyor. 

<p>Bilindiği üzere milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti.</p>
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Bilindiği üzere milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti.

<p>21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.&nbsp;</p>
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21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. 

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