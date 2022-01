Jose Sosa: Fenerbahçe'de durum karmaşık

"ESTUDIANTES İLE TEMASTAYIM"

Transfer için ne olacağını görmemiz gerek. Her zaman böyle düşünmüşümdür. Emmanuel Mas, her gün antrenmana giderken beni arıyor. Gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz. Ancak, her zaman Estudiantes kulübüyle temas halindeyim. Bir futbolcu, başarının da ötesinde, kariyerindeki eşsiz hikayeleri sona erdirmek zorundadır. Estudiantes'in eski stadyumunu hatırlıyorum, taraftarlar sansasyoneldi ve o günleri asla unutamıyorum. Bugün ise yeni ve çok etkileyici bir stadyum var. İlk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Estudiantesliler, takım için en iyisini yapacağımı bildiklerinden geri dönmemi istiyor. Kariyerimi Estudiantes'te bitirmeyi çok isterdim. Bu eşsiz bir son olurdu.