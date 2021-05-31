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YILLAR SÜREN DAVA KONUSU OLDU
Dünyada önemli yazarlar arasında bulunan Franz Kafka’nın koleksiyonu, arkadaşı Brod tarafından 1939 yılında İsrail’e getirildi. Eserler, önce Brod’un sekreteri Esther Hoffe’a sonra kızları Eva Hoffe ile Ruth Wiesler’a miras yoluyla geçti. İsrail Ulusal Kütüphanesi ise Brod’un eserleri kütüphaneye verilmesini vasiyet ettiğini öne sürerek kız kardeşlere dava açtı.
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Yıllar süren dava sonucunda 2016 yılında İsrail Yüksek Mahkemesi, Kafka’nın el yazısında oluşan eserlerinin sahibinin İsrail Ulusal Kütüphanesi olduğuna karar verdi. Kütüphane yetkilileri, Kafka Koleksiyonu’nu yıllar süren restorasyon ve dijitalleştirme çalışmalarından sonra internet üzerinden halkın beğenisine sundu.
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