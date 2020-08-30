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Önemli bir günde havalandıklarını belirten balon pilotu Gökhan İkizoğlu, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah her zamanki gibi güzel uçuşlarımız ve bayramlarımız olacak. Bu gün çok büyük bir Atatürk posteri astık. Bir de büyük Türk bayrağımız bulunuyor. Bu poster ve bayrağı havalandırmak bizim için çok önemli" diye konuştu.