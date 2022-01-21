Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

IHA
21 Ocak 2022 Cuma, 13:53
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı etkili olmaya başladı. 

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. 

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne kısa sürede beyaza büründü

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. 


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