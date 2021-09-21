Galatasaray'da Fatih Terim'in rotasyon kararının gerekçesi belli oldu
Galatasaray'da Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu, kadroya alınmadı. Terim'e yakın kaynaklar üst üste maç oynayan bu isimlerin fiziksel olarak geriye gitmemesi adına Kayseri'ye götürülmediğini açıkladı.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu, Yukatel Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı. Fatih Terim'e yakın kaynaklar üst üste maç oynayan bu isimlerin fiziksel olarak geriye gitmemesi adına Kayseri'ye götürülmediğini açıkladı. Terim'in sağlık ve kondisyon ekibinin raporunu da dikkate aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın kafilesinde yer alan
isimler şu şekilde;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk
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